Zespri lance le kiwi rouge : la Belgique reçoit la première en Europe

Après le vert et le jaune, il existe désormais aussi un kiwi rouge. Zespri a choisi la Belgique comme premier marché européen pour sa nouvelle variété. Cette exclusivité sera toutefois de courte durée : en raison d’une récolte limitée, ce fruit ne sera disponible que pendant quelques semaines.

Une production européenne encore naissante

Le Zespri Red se caractérise par un cœur rouge saisissant et un goût sucré rappelant celui des baies. Cette nouvelle variété est disponible depuis la mi-octobre dans les rayons de Carrefour, Delhaize, Aldi, Jumbo, Okay, Spar et Intermarché, entre autres. La Belgique est la première en Europe à accueillir un produit sur lequel Zespri a travaillé pendant plus de quinze ans. « La Belgique est un véritable marché du kiwi, et c’est précisément pour cette raison que nous sommes impatients d’y présenter le Zespri Red en avant-première aux consommateurs », déclare Nele Moorthamers, responsable marketing pour l’UE chez Zespri.

Ce nouveau kiwi est le fruit d’un croisement et d’une sélection classiques, sans modification génétique. Zespri a développé cette variété en Nouvelle-Zélande, puis l’a testée pendant des années dans des conditions de culture européennes. Pour l’instant, la production européenne se concentre exclusivement dans le Latium, en Italie. Zespri prévoit d’y planter au total 170 hectares de cette nouvelle variété entre 2026 et 2028. La première récolte italienne a débuté mi-septembre, avant même celle du SunGold jaune.

Pour l’instant, l’offre de kiwis rouges reste toutefois limitée. En raison de la faible première récolte européenne, Zespri prévoit que la nouvelle variété ne sera disponible dans les supermarchés belges que pendant quelques semaines. Le déploiement commercial devrait permettre d’augmenter les volumes dans les années à venir.