Ahold Delhaize a bel et bien été victime d’un piratage : le distributeur porte plainte

L’incident informatique qui a touché Ahold Delhaize s’est donc bien avéré être une cyberattaque, comme le montre le fait que le distributeur a porté plainte lundi auprès de la police néerlandaise. L’entreprise progresse entre-temps dans la remise en service de tous ses services.

« Actes malveillants »

Les activités suspectes qui ont conduit Ahold Delhaize à mettre de manière proactive hors ligne ses boutiques en ligne, ses applications et ses autres systèmes étaient le résultat d’« actes malveillants commis par des tiers », a déclaré le distributeur lundi soir dans un communiqué. Le communiqué de presse n’explique pas pourquoi l’entreprise a attendu plus d’une semaine avant de déposer officiellement plainte.

Le PDG Frans Muller souligne toutefois que la mise hors ligne des systèmes était « la bonne décision ». Le distributeur réaffirme également qu’il n’y a aucune indication laissant supposer que des données sensibles de clients, d’employés ou de partenaires aient été volées. « L’enquête étant toujours en cours, nous ne divulguons pas d’autres détails qui pourraient compromettre les mesures de sécurité ou entraver nos efforts », précise-t-il.

Entre-temps, le site web et l’application d’Albert Heijn sont de nouveau en ligne et la livraison à domicile devrait reprendre à partir du vendredi 23 octobre. Les sites web d’Etos et de Gall & Gall sont également de nouveau accessibles aux clients. En Belgique, le commerce en ligne est de nouveau pleinement opérationnel. La plupart des sites web et des applications de la région d’Europe centrale et du sud-est fonctionnent également à nouveau. Les services de commerce en ligne des chaînes de supermarchés Ahold Delhaize aux États-Unis devraient être disponibles dans les prochains jours. Les magasins physiques sont toujours restés ouverts.

Comme ils disposent d’une grande quantité de données clients et d’informations de paiement, les détaillants sont très vulnérables au piratage. Lors de la RetailDetail Night qui se tiendra le 19 novembre à Bruxelles, le « hacker éthique » Inti De Ceukelaire viendra démontrer comment cette vulnérabilité se déplace actuellement des personnes vers l’intelligence artificielle. Vous souhaitez réserver des billets ? C’est possible en cliquant sur le bouton ci-dessous.