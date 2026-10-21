Thierry Garnier prendra ses fonctions de PDG d’Ahold Delhaize le 3 mars

Thierry Garnier, qui occupe actuellement le poste de directeur général du groupe de bricolage Kingfisher, prendra ses fonctions de président, directeur général (CEO) et membre du conseil d’administration d’Ahold Delhaize le 3 mars 2027.

Période d’intégration

Le 11 janvier, Thierry Garnier rejoindra Ahold Delhaize en tant que vice-président exécutif. Il passera par une période d’intégration afin de se familiariser avec l’entreprise, ses clients et ses collaborateurs, indique le distributeur dans un communiqué de presse. À la fin de la journée du 3 mars 2027, il prendra alors ses fonctions de président et directeur général (CEO), ainsi que de membre du conseil d’administration d’Ahold Delhaize, pour un mandat de quatre ans.

Frans Muller, qui part à la retraite, quittera ses fonctions ce même jour. Jusqu’à cette date, il restera pleinement responsable de la direction de l’entreprise et collaborera avec M. Garnier et le Conseil de surveillance afin d’assurer une transition en douceur et dans le respect des règles.

M. Garnier, qui possède la double nationalité française et britannique, est depuis septembre 2019 PDG de Kingfisher plc, un détaillant international du secteur du bricolage. Auparavant, il a travaillé pendant plus de vingt ans chez Carrefour, où il a occupé divers postes de direction, notamment ceux de PDG de Carrefour International, de PDG de Carrefour Asia et de membre de la direction exécutive du groupe.