Carrefour ouvre cinq nouveaux magasins autonomes BuyBye

Avec l’ouverture de deux nouveaux magasins autonomes BuyBye en Belgique et de trois en France, Carrefour comptera bientôt 12 établissements de ce concept innovant de magasin sans personnel, piloté par l’IA.

Leader du marché des magasins autonomes

Carrefour Belgique annonce l’ouverture de deux nouveaux modules BuyBye à l’hôpital de Charleroi, ainsi que de trois nouvelles unités à Lyon, en collaboration avec Carrefour France. À Charleroi, les deux nouveaux BuyBye seront gérés directement par le partenaire franchisé du Carrefour Express situé dans l’hôpital.

À l’accueil se trouve un module doté de quatre portes réfrigérées, accessible au personnel, aux patients et aux visiteurs. À l’entrée du bloc opératoire, un module doté de trois portes réfrigérées a été spécialement conçu pour les 200 à 300 soignants et techniciens travaillant dans ce lieu crucial. Ils peuvent ainsi manger rapidement sans devoir interrompre leur service.

« Maturité et pertinence »

Avec ces ouvertures, le compteur affiche désormais 12 BuyByes en activité. Carrefour renforce ainsi sa position de leader du marché des magasins autonomes en Belgique.

« Avec ce cap des 12 BuyBye, nous démontrons la maturité et la pertinence de notre modèle de retail autonome. S’implanter au cœur d’un hôpital comme celui de Charleroi illustre parfaitement la mission de Carrefour avec son format BuyBye: mettre la technologie au service de l’humain en apportant une alimentation de qualité, fraîche et au juste prix là où le magasin traditionnel ne sait pas accéder », explique Arnaud Lesne, directeur de l’innovation chez Carrefour Belgique

Carrefour Belgique a lancé BuyBye en décembre 2023. Depuis, le concept est présent au siège social de Zaventem, au Carrefour Express d’Yvoir, dans les hôtels Ibis de l’aéroport Paris-CDG et de Bruxelles-Midi, à la base de l’OTAN SHAPE à Mons, à l’hôpital Mont-Légia à Liège, au Corda Campus à Hasselt, ainsi que désormais dans deux points de vente à Charleroi et bientôt trois à Lyon.

Carrefour poursuit ses initiatives dans le domaine de l’IA. Récemment, le distributeur a par exemple lancé un assistant d’achats intelligent sur ChatGPT. Lors de la RetailDetail Night, qui se tiendra le 19 novembre à Bruxelles, Matthieu Ullens et Jean-Philippe Blerot, de Carrefour Belgique, présenteront la stratégie du distributeur en matière d’IA. Commandez vos billets en cliquant sur le bouton ci-dessous.