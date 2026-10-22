Albert Heijn : les livraisons ne reprendront pleinement que la semaine prochaine

Albert Heijn se remet progressivement de l’incident de cybersécurité survenu le 11 octobre. Aux Pays-Bas, les premiers clients peuvent à nouveau commander leurs courses en ligne, tandis qu’en Belgique, la livraison à domicile reprendra lundi. Plusieurs programmes de fidélité et promotions numériques restent toutefois hors service. La chaîne de supermarchés prévoit d’indemniser les clients concernés.

Le service de livraison reprend lentement ses activités

La cyberattaque qui perturbe les systèmes d’Ahold Delhaize depuis le dimanche 11 octobre continue d’avoir des répercussions sur la prestation de services. Par mesure de précaution, le groupe a désactivé plusieurs systèmes informatiques afin d’éviter tout dommage supplémentaire. Le distributeur remet désormais progressivement ses services numériques en ligne.

Aux Pays-Bas, depuis le mercredi 21 octobre, les premiers clients peuvent à nouveau commander leurs courses via la boutique en ligne. Pour l’instant, seuls les clients disposant d’un forfait de livraison et les clients professionnels y ont accès. À partir du vendredi 23 octobre, Albert Heijn reprendra progressivement les livraisons, mais la capacité disponible ne représente pour l’instant qu’un tiers du niveau normal.

En Belgique, la reprise prend plus de temps. Les livreurs ne reprendront la route que le lundi 26 octobre. La chaîne de supermarchés continue d’annuler les commandes passées jusqu’au samedi 24 octobre inclus. Le site web et l’application « Mijn AH » fonctionnent à nouveau et les clients peuvent se reconnecter à leur compte personnel. La disponibilité des produits en magasin s’améliore également.

Réductions et promotions encore perturbées

Cependant, tous les problèmes ne sont pas encore résolus. Pour les clients belges, la « Bonus Box » personnelle, qui permet de recevoir des offres personnalisées, ne fonctionne toujours pas. De même, « Digitaal Krassen », la fonctionnalité promotionnelle de l’application « Mijn AH », reste hors service en raison de l’incident de cybersécurité. Albert Heijn n’est pour l’instant pas en mesure d’indiquer quand ces deux services seront à nouveau disponibles. Pour les clients qui, en raison de la panne, n’ont pas pu accumuler ou échanger des timbres « Pannenzegels », Albert Heijn leur offre automatiquement deux cartes de fidélité complètes sous forme de coupon.

Aux Pays-Bas, les clients disposant d’un « Bezorgbundel » recevront dix euros de crédit d’achat, en plus des dix euros qu’Albert Heijn avait déjà promis aux clients dont la commande a expiré entre le 11 et le 22 octobre. Pour les clients professionnels, le distributeur travaille encore à la mise en place d’un dispositif. En Belgique, Albert Heijn promet également une compensation pour les réductions personnelles non utilisées. L’entreprise souhaite les attribuer automatiquement dans la mesure du possible, mais n’a pas encore annoncé de dispositif concret.

Entre-temps, la société mère Ahold Delhaize enquête sur la cause et l’ampleur de l’incident de cybersécurité. Le groupe a porté plainte auprès de la police néerlandaise. D’après les informations disponibles à ce jour, rien n’indique que des données à caractère personnel aient été compromises lors de cet incident.

Comme ils disposent de grandes quantités de données clients et d’informations de paiement, les détaillants sont très vulnérables au piratage. Lors de la RetailDetail Night, le 19 novembre à Bruxelles, le « hacker éthique » Inti De Ceukelaire viendra démontrer comment cette vulnérabilité se déplace désormais des personnes vers l’intelligence artificielle. Inscrivez-vous donc rapidement à la RetailDetail Night du 19 novembre.