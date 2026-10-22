La boulangerie végétalienne Funk ouvre son troisième établissement à Anvers

La chaîne de boulangeries anversoise Funk ouvrira prochainement un troisième établissement. Grâce à un site de production central, cette boulangerie végétalienne pourra désormais se développer plus rapidement en ouvrant des points de vente plus petits.

Deuxième cette année

La boulangerie Funk poursuit son expansion à Anvers. Les gérants Dennis Van Peel et Lisa Wynen ont trouvé un nouvel emplacement sur le Viaduct-Dam, à proximité du parc Spoor Noord. Cette troisième succursale fait suite, à peine quelques mois après, à l’ouverture de Funk Berchem en juillet.