Barry Callebaut confie les rênes de ses activités au Benelux à une dirigeante issu de ses rangs

Barry Callebaut nomme Stefanie De Roover au poste de directrice générale pour le Benelux. Mme De Roover, qui était déjà à la tête du marketing au Benelux, prend désormais la direction de ce que le PDG Hein Schumacher qualifie explicitement de « marché prioritaire ».

Un berceau aux perspectives de croissance

Depuis le 1er septembre, Mme De Roover est à la tête des opérations en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Elle rend compte à Alvaro Alonso, président de Barry Callebaut pour l’Europe occidentale. Cette nomination est le fruit d’une promotion interne : Mme De Roover occupait depuis deux ans le poste de directrice des ventes et du marketing pour le Benelux et, selon l’entreprise, a joué un rôle clé dans le développement des relations clients et le renforcement du segment gastronomique.

Au total, elle cumule plus de quinze ans d’expérience commerciale dans l’industrie agroalimentaire. Avant de rejoindre Barry Callebaut, elle a notamment occupé des postes de direction chez le fabricant d’ingrédients Beneo. « Elle connaît parfaitement nos clients, nos collaborateurs et le marché », déclare M. Alonso. Il attend d’elle qu’elle participe au déploiement du programme « Focus for Growth » et qu’elle « concrétise de nouvelles opportunités de croissance au Benelux, berceau de notre marque belge Callebaut ».

Au cours de l’exercice 2024/2025, Barry Callebaut a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 14,8 milliards de francs suisses, soit environ 15,9 milliards d’euros. Le groupe compte plus de soixante sites de production et plus de 13 000 collaborateurs à travers le monde.