Lidl Plus s’étend : il est désormais possible de cumuler des points sur les commandes en ligne

Les clients de Lidl en Belgique peuvent désormais cumuler des points non seulement en magasin, mais aussi à chaque commande en ligne sur lidl.be. En récompensant ses clients fidèles sur tous les canaux, le discounter renforce le lien entre l’expérience d’achat en magasin et la boutique en ligne.

« Une expérience d’achat plus complète et plus avantageuse »

Grâce à l’extension du programme de fidélité, les achats en ligne chez Lidl deviennent encore plus avantageux, indique le distributeur dans un communiqué de presse. Le fonctionnement sur la boutique en ligne s’aligne étroitement sur la formule bien connue en magasin : les clients gagnent 1 point Lidl par euro dépensé sur lidl.be ; aucun point n’est attribué sur les frais de port ni sur les éventuels suppléments, et en raison du délai de retour de 30 jours applicable aux commandes en ligne, les points ne sont définitivement crédités qu’après 30 jours (contre 48 heures pour les achats en magasin).

La procédure d’échange reste inchangée. L’utilisation des points accumulés s’effectue toujours exclusivement via l’application Lidl Plus, et non directement sur la boutique en ligne elle-même. Les clients peuvent choisir entre une réduction dans leur magasin Lidl physique préféré, une réduction sur une prochaine commande sur lidl.be ou des articles sélectionnés gratuits.

« Grâce à l’intégration de lidl.be dans notre programme Lidl Plus, nous offrons à nos clients une expérience d’achat encore plus complète et avantageuse », déclare Kim Geirnaert, porte-parole de Lidl Belgique. « Que vous fassiez vos courses quotidiennes en magasin ou que vous commandiez des articles en ligne sur notre boutique en ligne : chaque euro compte désormais pour bénéficier d’avantages supplémentaires. »