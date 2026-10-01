[En images] Madmum fait son entrée comme remplacement de Starbucks à la gare centrale d’Anvers

Madmum a officiellement ouvert les portes de son café à la gare centrale d’Anvers, dans l’emplacement où Starbucks se trouvait avant. Le torréfacteur de Louvain souhaite, selon ses propres dires, prouver qu’un café pris à la gare peut être bien plus qu’une simple dose rapide de caféine.

D’un marché de niche à un marché de masse

Après à peine quatre semaines de travaux, Madmum a ouvert son nouvel établissement à la gare centrale d’Anvers. Le bar propose du café de spécialité fraîchement torréfié, des viennoiseries, des grains de café et des produits dérivés, et est ouvert sept jours sur sept.