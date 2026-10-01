Boir, la plateforme de boissons de Colruyt, lance un sommelier IA

Babette : c’est le nom de la sommelière qui, grâce à l’intelligence artificielle, aide les clients à trouver plus facilement la boisson qui leur convient sur boir.be, la plateforme en ligne dédiée aux boissons de Colruyt Group.

Les experts restent à votre disposition

Babette guide les clients à travers l’offre de près de 2 000 produits de la boutique en ligne de boissons Boir et leur propose une sélection ciblée en fonction de leurs goûts, de l’occasion ou de leur budget. Ce chatbot alimenté par l’intelligence artificielle fournit des conseils personnalisés, s’appuyant sur plus de 80 ans d’expertise en matière de vin accumulée au sein du groupe Colruyt, précise l’entreprise. Babette aide également les clients à découvrir des alternatives sans alcool, un univers qui reste encore méconnu pour beaucoup.

Lorsqu’une question devient trop spécifique ou trop complexe, un humain prend le relais : Babette redirige alors le client vers le service client, qui peut ensuite le mettre directement en contact avec les sommeliers. « Babette nous permet de mettre notre expertise au service du client d’une nouvelle manière : l’intelligence artificielle l’aide à s’orienter parmi notre assortiment, tandis que nos experts restent disponibles lorsqu’il souhaite aller plus loin dans le conseil », explique Jeroen Van Belleghem, responsable chez Boir.