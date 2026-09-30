[En images] Jumbo ouvre son 49e magasin en Flandre à Termonde

Mercredi matin, le nouveau magasin Jumbo situé au 270 Heirbaan à Termonde a ouvert ses portes. Avec cette ouverture, le nombre de magasins Jumbo s’élève désormais à 49 en Belgique et à 13 en Flandre orientale.

« Un deuxième chez-soi »

Termonde est le cinquième et, en principe, le dernier magasin ouvert par Jumbo en Belgique cette année. Le magasin s’étend sur 1 200 m² et dispose de 83 places de parking. Le supermarché est ouvert sept jours sur sept, de 8 h à 20 h, y compris les jours fériés. Les clients peuvent ainsi s’y rendre 365 jours par an. Pour le père et le fils, Eddy et Ruben Thoen, cette ouverture marque le début d’une aventure entrepreneuriale commune.

« Avec notre magasin, nous voulons offrir un deuxième chez-soi, non seulement à nos clients, mais aussi à nos collègues : un lieu où ils se sentent les bienvenus et où ils aiment venir. Avec notre équipe, nous voulons accueillir tout le monde avec le sourire et miser chaque jour sur le service personnalisé, l’hospitalité et la qualité », déclare l’entrepreneur Eddy Thoen.

Une approche personnalisée

Avec environ 12 000 articles, Jumbo Dendermonde propose un vaste assortiment de produits de consommation courante, en mettant l’accent sur les produits locaux et les entrepreneurs de la région. Le service personnalisé joue également un rôle important. Les clients peuvent ainsi se faire préparer leur sandwich préféré sur place.

« C’est formidable de voir comment, dès l’ouverture, Eddy et Ruben s’engagent à faire de ce Jumbo un lieu chaleureux et accueillant, en accordant une grande attention à leurs clients ainsi qu’à l’environnement local. Cette approche personnalisée et cette attention portée au quartier font immédiatement de Jumbo Dendermonde un endroit agréable qui incarne parfaitement ce que Jumbo souhaite représenter : un engagement local et une orientation vers le service », déclare Anrico Maat, directeur de Jumbo Supermarchés Belgique.

Au cours du dernier semestre, Jumbo a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 28 %, dont 14,9 % de croissance à périmètre constant dans les magasins existants. « C’est une base solide », a déclaré M. Maat lors d’une récente interview accordée à RetailDetail.