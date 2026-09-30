Lidl lance une nouvelle marque maison pour chiens et chats

« Max & Mila’s World » : c’est sous ce nom que Lidl déploie dans tous ses magasins une nouvelle gamme de produits pour chiens et chats. Avec trois gammes de qualité, des recettes 100 % naturelles et des étiquettes transparentes, le discounter facilite le choix et le rend plus abordable.

Trois niveaux de qualité

Près de la moitié des clients de Lidl possèdent un animal de compagnie, dont il s’agit d’un chien ou d’un chat dans près de neuf cas sur dix. Cela illustre l’importance d’une marque propre forte dans cette catégorie. Max & Mila’s World propose des recettes 100 % naturelles, sans sucres ajoutés ni colorants artificiels, élaborées conformément aux directives de la Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux de compagnie (FEDIAF), l’autorité de référence en matière d’alimentation animale.

La gamme propose aux consommateurs trois niveaux de qualité. « Basic » répond aux besoins quotidiens de base avec des ingrédients équilibrés. La gamme « Advanced Care » s’adresse aux propriétaires d’animaux de compagnie plus exigeants : elle offre une valeur nutritionnelle supérieure, de la viande séchée comme ingrédient principal et des produits adaptés aux différentes étapes de la vie et aux besoins spécifiques. Enfin, la gamme « Gourmet », sans céréales, offre une qualité haut de gamme avec de la viande fraîche comme ingrédient principal et des produits soigneusement sélectionnés.

Une identité de marque cohérente

Des emballages dotés d’un code couleur, associés à un design cohérent des points de vente et à une identité visuelle unifiée en magasin, facilitent l’orientation devant les rayons. La gamme est complétée par une sélection d’articles non alimentaires pour chiens et chats.

« Avec Max & Mila’s World, nous créons pour la toute première fois un univers de marque cohérent pour l’ensemble de notre gamme destinée aux chiens et aux chats. Cela permet à nos clients de comprendre plus facilement, d’un seul coup d’œil, les différences de qualité au sein de notre offre. Des informations transparentes, des produits de haute qualité et les prix compétitifs caractéristiques de Lidl aident les propriétaires d’animaux de compagnie à faire le bon choix pour leur chien ou leur chat », explique Sebastian Hein, responsable de la marque et vice-président senior chez Lidl Stiftung & Co. KG.