Coca-Cola agrandit considérablement son usine d’embouteillage à Gand

Coca-Cola Europacific Partners Belgique et Luxembourg a investi 36 millions d’euros dans son site de production et de distribution de Gand. L’entreprise souhaite y porter la capacité de 350 à 450 millions de litres par an.

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Le site de production et de distribution rénové de Gand a fait l’objet d’une modernisation en profondeur au cours des cinq dernières années : un investissement de 36 millions d’euros, dont 15 millions ont notamment servi à la rénovation des bureaux et de la toiture, et 21 millions à la modernisation d’un entrepôt automatisé à grande hauteur pouvant accueillir environ 10 800 palettes supplémentaires. Quatre grues d’empilage entièrement automatisées peuvent y traiter 140 palettes – soit 436 800 canettes – par heure