Pourquoi la marque en ligne Pit&Pit fait son apparition dans les magasins Bio-Planet

Pit&Pit, la boutique en ligne belge spécialisée dans l’alimentation saine et naturelle, fait son entrée dans le monde physique avec ses propres rayons dans quatre magasins de Bio-Planet, la chaîne bio de Colruyt Group.

Un espace dédié à la découverte

Pit&Pit souhaite rendre son assortiment plus facilement accessible en dehors de sa boutique en ligne. Depuis le 8 septembre, la marque est présente dans les magasins Bio-Planet de Gand, Malines, Corbais et Mons. L’offre de Pit&Pit ne s’inscrivant pas dans une seule catégorie classique de supermarché, les clients peuvent la repérer facilement grâce à un rayon spécialement conçu, doté d’une couleur distinctive et d’un branding Pit&Pit bien visible.