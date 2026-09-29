« Carrefour rachète la branche française de proximité de Colruyt Group pour 155 millions d’euros »

Selon le média d’investigation français La Lettre, Carrefour serait sur le point de racheter Codifrance, la filiale de Colruyt Group qui approvisionne des magasins de proximité tels que Coccinelle et Coccimarket.

3 000 magasins de proximité

Carrefour serait prêt à débourser 155 millions d’euros pour acquérir la centrale Codifrance, le grossiste français du groupe Colruyt qui dessert un réseau d’environ 3 000 petits magasins de proximité, dont quelque 700 opèrent sous des enseignes telles que Coccinelle, Coccimarket, Panier Sympa, VivÉco et Épi Service. Le distributeur reprendrait les 500 salariés et les deux sites logistiques.

L’information provient du site web La Lettre, généralement bien informé. Codifrance, seule activité restante de Colruyt Group en France après la vente de ses supermarchés français, affiche un chiffre d’affaires de 310 millions d’euros.

Selon La Lettre, Carrefour chercherait, par ce rachat, à renforcer sa position sur le segment des commerces de proximité. Intermarché aurait également manifesté son intérêt pour ce grossiste, mais Carrefour propose une offre plus avantageuse. De plus, grâce à cette acquisition, Carrefour pourrait empêcher ses propres franchisés de s’approvisionner à moindre coût auprès de Codifrance en contournant le groupe, une pratique qui semble courante. La confirmation officielle de l’accord se fait encore attendre.