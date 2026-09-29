Poutine s’empare également de Metro Russie

Après que la Fédération de Russie a déjà saisi les activités locales de Nestlé, Auchan et Leroy Merlin, c’est désormais au tour de Metro Russie d’être placée sous administration judiciaire. De ce fait, Metro AG n’exerce plus aucun contrôle opérationnel sur sa filiale.

Le PDG prend les rênes

Lundi, la Fédération de Russie a pris le contrôle des actifs de Metro Russie par décret présidentiel. C’est ce que confirme l’entreprise allemande de restauration collective dans un communiqué de presse. Suite à cette mesure, Metro AG n’exerce plus aucun contrôle opérationnel sur sa filiale russe, bien qu’elle en reste formellement propriétaire. L’État russe a transféré la direction opérationnelle à « UK Torg RUS », une société détenue par Johannes Tholey, le PDG de Metro Russie.