Picnic recrute Eva Faict, dirigeante d’Amazon

Eva Faict, directrice nationale d’Amazon en Belgique et aux Pays-Bas, qui a récemment annoncé son départ, a déjà trouvé un nouveau défi : elle va renforcer les activités internationales du supermarché en ligne néerlandais Picnic.

À compter du 1er décembre

Plus tôt ce mois-ci, Eva Faict a annoncé sur son compte LinkedIn qu’elle quitterait Amazon après onze ans pour relever un nouveau défi. Elle avait alors évoqué « une opportunité fantastique », sans préciser la nature exacte de ses nouvelles fonctions. Entre-temps, la situation s’est un peu clarifiée : à partir du 1er décembre, Eva Faict rejoindra Picnic, le supermarché en ligne néerlandais également présent en Allemagne et en France. C’est ce qu’a confirmé un porte-parole de Picnic à RetailTrends.

Mme Faict a joué un rôle important dans le développement d’Amazon au Benelux : il y a quatre ans, elle a contribué au lancement d’Amazon.com.be, puis a également pris la tête des activités néerlandaises du groupe américain. Amazon n’a pas encore annoncé qui lui succédera.