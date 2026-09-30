La boulangerie emblématique anversoise Goossens a de nouveaux propriétaires

La boulangerie anversoise Goossens, vieille de 142 ans, entame un nouveau chapitre sous la houlette de nouveaux propriétaires. Pour les clients, peu de choses changent : le nom Goossens, la boutique, ainsi que les recettes et les produits habituels sont conservés.

Poursuivre sur cette lancée

Depuis 1884, la boulangerie Goossens est une institution de la Korte Gasthuisstraat à Anvers. Aujourd’hui, l’entreprise familiale passe entre les mains d’Ann Goetgebuer-Painblanc et de Maxim Painblanc, les entrepreneurs à l’origine de Philip’s Biscuits. La reprise est effective depuis le 1er septembre et porte à la fois sur l’activité et le bâtiment historique dans lequel la boulangerie est installée depuis des générations

Les nouveaux propriétaires souhaitent s’appuyer sur ce que les générations de Goossens ont créé : une boulangerie unique au caractère bien particulier, une clientèle fidèle et une réputation qui s’étend bien au-delà des limites de la ville d’Anvers, notamment grâce aux légendaires « roggeverdommekes » (un petit pain traditionnel anversois à base de seigle, aux raisins, ndlr). La boulangerie Goossens ne deviendra ni une succursale ni une extension de Philip’s Biscuits, mais continuera d’exister en tant qu’entreprise distincte, avec son propre nom, son caractère et son mode de fonctionnement. La production restera également là où elle se trouve aujourd’hui.

Les liens familiaux perdurent

Pour Patrick Goossens, le dirigeant sortant, il était important que l’œuvre de sa vie soit confiée à une famille qui comprenne ce que signifie une entreprise familiale artisanale et qui partage le même souci du produit, des personnes et de la tradition : « Je voulais avant tout trouver des personnes qui comprennent ce que signifie l’artisanat et qui respectent ce qui a été construit ici depuis des générations. Avec Ann et Maxim, j’ai senti que c’était le cas. »

Lui-même passe entièrement le flambeau. Le lien avec la famille demeure toutefois : sa nièce Laura Goossens continue de s’impliquer dans une partie de la gestion quotidienne. Dans une interview accordée à RetailDetail fin 2024, elle a témoigné de sa passion pour l’entreprise familiale et notamment pour la fabrication de spéculoos à l’occasion de la Saint-Nicolas, avec les moules à spéculoos originaux. « Mon plus grand rêve est de pouvoir perpétuer cette entreprise de manière authentique et productive, comme nous le faisons depuis 140 ans », avait-elle alors déclaré.