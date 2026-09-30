« Lidl conserve son avance sur Albert Heijn en Flandre »

L’affirmation selon laquelle Albert Heijn aurait désormais dépassé Lidl en Flandre en termes de part de marché mérite d’être nuancée, explique la porte-parole Isabelle Colbrandt. D’après les chiffres de YouGov calculés sur une base MAT, le discounter conserve son avance.

« Comparer ce qui est comparable »

« En Flandre, nous n’avons pas été dépassés par Albert Heijn », déclare Mme Colbrandt à RetailDetail. Elle étaye ses propos par des chiffres : selon le cabinet d’études YouGov, la part de marché nationale de Lidl s’élevait à 9,4 % en août (MAT). En Flandre, elle était de 9,2 %, et en Wallonie de 9,8 %. « La concurrence est plus forte en Flandre qu’en Wallonie, mais nous continuons à y progresser. » La croissance s’est élevée à 0,1 % en Flandre, 0,3 % en Wallonie et 0,2 % au niveau national.

« Nous nous appuyons depuis des années sur les chiffres de YouGov, car ceux-ci prennent également en compte les produits frais pondérés. Nous voulons comparer ce qui est comparable : en tant que champion des produits frais, nous obtenons en effet des résultats supérieurs à la moyenne dans des catégories telles que les légumes, les fruits et la viande. » Dans le premier Rapport Frais de YouGov consacré aux produits frais en Belgique, publié en juin, les consommateurs belges ont désigné Lidl comme le numéro un des produits frais, et le discounter a également obtenu les meilleurs scores dans les catégories fruits et légumes ainsi que pain et produits de boulangerie.

Lidl réagit ainsi à l’affirmation selon laquelle Albert Heijn serait déjà plus grand en Flandre, une déclaration faite par la directrice marketing Els Lagrou lors du Marketing Day organisé par RetailDetail la semaine dernière. Mais elle s’est basée sur les chiffres cumulés depuis le début de l’année, ce qui explique cette différence, rétorque la porte-parole Ann Maes : selon elle, la part de marché cumulée d’Albert Heijn en Flandre s’élève à 9,8 %.