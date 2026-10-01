La part de marché de Colruyt continue de baisser, aucun signe de redressement en vue

Au cours des premiers mois de l’exercice en cours, la part de marché combinée de Colruyt, Okay et Spar en Belgique a continué de baisser, a annoncé mercredi soir Colruyt Group lors de son assemblée générale. Le second semestre s’annonce encore plus difficile.

Évolution de la dynamique concurrentielle

Les points sensibles sont connus : l’extension des ouvertures le dimanche, l’élargissement des horaires d’ouverture et la suppression du jour de repos obligatoire sont autant de facteurs qui modifient la dynamique concurrentielle sur le marché belge, explique Colruyt Group. En conséquence, la part de marché combinée de Colruyt, Okay et Spar continue de baisser : au cours des cinq premiers mois de l’exercice en cours, cette part de marché s’élevait à 28,3 %, contre 28,5 % pour l’ensemble de l’exercice 2025/26.

Même si le distributeur ne donne pas trop de détails, cette baisse est probablement en grande partie, voire entièrement, imputable à un recul de la formule Colruyt Meilleurs Prix, qui réalise la majeure partie du chiffre d’affaires alimentaire au sein du groupe. La chaîne de magasins de quartier Okay a également subi cet impact, mais a vu la situation s’améliorer dès le début de l’année 2026, lorsque la formule a ouvert tous ses magasins également le dimanche matin, indique l’entreprise. Bio-Planet a enregistré une légère croissance et a conservé sa position de leader sur le marché belge spécialisé du bio. Le service d’épicerie en ligne Collect&Go et le service de paniers-repas Foodbag ont progressé parallèlement à la reprise du marché du commerce électronique. Colruyt n’a pas communiqué sur l’évolution de la part de marché de Spar.

Avertissement sur les résultats

Le groupe continue d’investir dans l’extension de son réseau de magasins, en mettant l’accent sur la présence en centre-ville, des horaires d’ouverture plus larges, une offre adaptée et des services en ligne renforcés. Une attention constante portée à l’efficacité et à la maîtrise des coûts reste également essentielle. Mais comme les coûts augmentent plus rapidement que le chiffre d’affaires, le second semestre s’annonce encore plus difficile, indique le distributeur, qui s’attend à ce que le résultat d’exploitation de l’ensemble de l’exercice 2026/27 recule légèrement par rapport à l’exercice précédent.

Sans surprise, le PDG Stefan Goethaert a de nouveau plaidé en faveur de conditions de concurrence équitables dans le commerce : « Les divergences entre les commissions paritaires et la flexibilisation croissante du marché exigent un cadre cohérent et applicable pour les salariés, les entreprises et les clients. » Le distributeur avait déjà souligné auparavant que les ouvertures dominicales ne seraient pas rentables pour ses grands supermarchés.