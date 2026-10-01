Mondelēz International recrute un dirigeant européen chez Danone

Mondelēz International, le groupe à l’origine de marques telles que Oreo, Côte d’Or, LU et Milka, nomme Richard Trechman au poste de vice-président senior de ses activités en Europe du Nord-Ouest. Il quitte Danone pour rejoindre Mondelēz.

« Faire croître des marques fortes »

À compter du 1er octobre 2026, M. Trechman sera en charge des pays scandinaves, du Benelux, de l’Espagne et du Portugal. À ce poste, il rendra compte à Volker Kuhn, vice-président exécutif et président Europe chez Mondelēz International.

Ce nouveau dirigeant vient de Danone, où il dirigeait récemment la région DACH, qui englobe l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et la Slovénie. Il faisait également partie du comité de direction européen de Danone. Il succède à Clive Jones, qui quittera Mondelēz International à la fin de cette année.

« Richard a prouvé sur différents marchés européens qu’il était capable de développer des marques fortes et d’inspirer ses équipes. Grâce à son expérience en Scandinavie, en Europe du Nord, en Espagne et au Portugal, il connaît cette région mieux que quiconque », déclare Volker Kuhn.