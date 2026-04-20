Belchicken s’implante aux Pays-Bas : première succursale à Maastricht

La chaîne de restauration rapide belge Belchicken fait son entrée sur le marché néerlandais. L’entreprise ouvrira prochainement son premier restaurant à Maastricht, une étape importante selon son PDG, Fevzi Yildirim.

Face à la concurrence

L’établissement sera situé à un emplacement de choix sur la Markt, dans l’ancien Hôtel du Paradis. Le bâtiment était inoccupé depuis plus de dix ans et va désormais accueillir un restaurant de restauration rapide. Belchicken rejoint ainsi sur la place des chaînes bien établies telles que Burger King et KFC, qui y sont déjà présentes.

« L’ouverture à Maastricht marque le début d’une croissance plus importante », déclare le PDG Fevzi Yildirim sur LinkedIn. Sous sa direction, Belchicken s’est développé ces dernières années pour devenir une chaîne comptant plus de cinquante restaurants, notamment en Belgique, en Allemagne, en France et au Portugal. L’accent est mis sur une croissance évolutive, l’optimisation des processus et un positionnement clair au sein du segment des produits à base de poulet pané.

Accélération via la franchise

L’arrivée aux Pays-Bas s’inscrit dans cette stratégie d’expansion plus large. Le choix d’une ville frontalière est en outre stratégique : Belchicken peut ainsi s’appuyer sur sa notoriété en Belgique tout en pénétrant un nouveau marché.

Le déploiement aux Pays-Bas se fait via une franchise principale : le partenaire néerlandais travaille actuellement sur de nouveaux plans d’expansion et souhaite ouvrir au moins deux établissements supplémentaires cette année encore. Belchicken opte ainsi à nouveau pour un modèle de croissance « asset-light », dans lequel des entrepreneurs locaux se chargent du développement opérationnel.