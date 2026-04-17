[Filet Pur] Tintin à Zaventem

Un héros de bande dessinée devient la vedette d’une offensive de charme, les robots autonomes vont sauver notre fier leader du marché, et les memes sont l’avenir sombre du supermarché. Filet Pur explore les limites du bon goût.

Objectif Lune

C’est visiblement une opération de charme minutieusement préparée et mise en œuvre qui a permis à ces sympathiques collaborateurs de Carrefour Belgique de s’afficher avec enthousiasme sur les réseaux sociaux cette semaine. Le tout avec une petite photo d’un Alexandre Bompard rayonnant qui s’est vu offrir la couverture encadrée de l’album « Objectif Lune » de Tintin – mais avec « Carrefour 2030 » en guise de titre. Risqué, avec les héritiers d’Hergé aux aguets.