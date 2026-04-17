Père Olive passe entre les mains d’un géant international de l’olive

Arvos, leader mondial du marché des olives de table, rachète la société belge Père Olive à la société française Labeyrie Fine Foods. Le groupe étend ainsi son activité et renforce sa position auprès des distributeurs européens.

Offre élargie et gain d’échelle

Jusqu’à présent, Arvos était principalement actif dans le secteur des olives de conservation, mais grâce à l’intégration de Père Olive, l’entreprise ajoute désormais une gamme de produits réfrigérés, comprenant notamment des antipasti et des sauces. Le groupe, qui regroupe des producteurs en Espagne, aux États-Unis et en Grèce, souhaite répondre à la demande croissante de produits frais et prêts à consommer dans le segment des apéritifs.