La vente de la Brasserie Haacht se concrétise-t-elle ?

Le processus de vente du groupe propriétaire de la Brasserie Haacht aurait été lancé. L’entreprise, qui élabore actuellement un plan de redressement assorti d’une stratégie renforcée, affirme étudier différentes options.

En voie de redressement

Plusieurs sources ont indiqué au journal économique De Tijd que des candidats potentiels au rachat ont récemment reçu le dossier de vente du groupe brassicole Haacht, accompagné d’une invitation à faire une offre sur la holding Finabra, actionnaire principal de la société cotée en bourse Co.Br.Ha., qui détient les activités brassicoles et immobilières. Des concurrents tels que Duvel Moortgat ou Heineken pourraient manifester leur intérêt, mais aussi des fonds d’investissement et des investisseurs immobiliers pour ce qui concerne les établissements horeca, écrit le journal.

La société, qui connaît des difficultés financières depuis plusieurs années, ne souhaite pas réagir aux rumeurs et se contente d’indiquer qu’elle examine différentes options, notamment une vente, une fusion ou une voie indépendante. C’est en substance le même message que le groupe brassicole de la famille Van der Kelen avait transmis il y a un an lors de son assemblée générale. Depuis lors, l’entreprise a recruté Nils van Dam en tant que PDG externe. Il met en œuvre un plan de transformation stratégique visant à redresser l’entreprise d’ici 2030.