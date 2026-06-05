Albert Heijn promet d’utiliser davantage l’IA

Albert Heijn va recourir davantage à l’intelligence artificielle, tant dans ses magasins que dans son environnement client numérique. Les employés du siège social disposeront également d’un « AH GPT », qui leur permettra de créer et de partager eux-mêmes des agents IA.

D’une vidéo Instagram à une liste de courses

La chaîne de supermarchés introduit de nouvelles fonctionnalités d’IA dans l’application Mijn AH et rend les recettes Allerhande accessibles via ChatGPT. Les clients peuvent partager directement des vidéos de recettes provenant d’Instagram avec l’application Mijn AH. L’IA reconnaît ensuite la recette, l’enregistre et crée automatiquement une liste de courses. À partir de cet été, cette fonctionnalité fonctionnera également avec les vidéos TikTok.