Rémy Cointreau prévoit une augmentation des bénéfices de 100 millions d’euros

Rémy Cointreau présente un plan de redressement ambitieux visant à générer 100 millions d’euros supplémentaires de bénéfice d’exploitation au cours des trois prochaines années. Ce plan fait suite à une troisième année consécutive de baisse des bénéfices, même si les chiffres de vente récents montrent des signes de stabilisation.

Le cognac sous pression

Au cours de l’exercice clos en mars, le bénéfice d’exploitation du géant français des spiritueux a reculé de 11,5 % pour s’établir à 165,4 millions d’euros, mais Rémy Cointreau a néanmoins annoncé en avril une légère croissance de son chiffre d’affaires de 0,2 % en glissement annuel, pour la première fois depuis 2023.