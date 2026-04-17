Les magasins de proximité Carrefour Express lancent une action prix

Avec sa nouvelle campagne nationale « Yes! Express », réservée exclusivement à ses magasins de proximité, Carrefour Belgique répond aux habitudes d’achat spécifiques des clients qui font leurs courses rapidement et à proximité.

Plus de 50 000 prix

Jusqu’au 3 mai inclus, Carrefour Belgique lance « Yes! Express », une campagne promotionnelle qui s’adapte au comportement d’achat des clients dans les quelque 330 magasins de proximité Express. Pendant la durée de l’opération, les clients reçoivent un bon à la caisse pour chaque tranche d’achat de 5 euros. Ils peuvent le scanner via l’application Carrefour pour tenter chaque jour de remporter l’un des plus de 50 000 prix mis en jeu. La dotation : un mélange de produits gratuits, tels qu’un petit-déjeuner prêt à consommer et des snacks, ainsi que des bons d’achat d’une valeur pouvant atteindre 100 euros. Les gagnants recevront leur prix le lendemain de leur participation via l’application.

Les points de vente Carrefour Express s’adressent à des profils de clients variés : de ceux qui achètent rapidement un petit-déjeuner ou un en-cas sur le chemin du travail ou de l’école, aux clients qui y font leurs courses quotidiennes. De plus, chaque magasin Express est différent : l’assortiment est adapté aux besoins du quartier et de l’emplacement spécifique, qu’il s’agisse d’un centre-ville, d’une gare ou d’un quartier résidentiel.