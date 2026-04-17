Eroski laisse ses clients faire leurs courses via WhatsApp et livre en moins d’une heure

La coopérative espagnole de distribution Eroski mène une expérience numérique originale : les clients peuvent tout simplement commander leurs courses via WhatsApp. Un livreur leur apporte ensuite leur commande à domicile en moins d’une heure.

Faire ses courses aussi simple qu’une conversation

Avec le lancement d’Eroski Smart Shop, le groupe répond, selon ses propres termes, à la demande croissante de commodité, de rapidité et de personnalisation dans le secteur de la distribution alimentaire. L’initiative démarre sous forme de projet pilote dans neuf magasins à Bilbao et s’étendra sur une année. Au cours de cette période, Eroski souhaite analyser l’utilisation, la satisfaction client et l’efficacité opérationnelle, afin d’envisager éventuellement un déploiement à plus grande échelle.