Le propriétaire suisse annule la vente de Culinor

Le groupe agroalimentaire suisse Orior n’a pas trouvé d’acquéreur pour le fabricant belge de plats préparés Culinor. Les projets de vente sont donc abandonnés.

Les offres n’étaient pas satisfaisantes

La mise en vente de Culinor, la filiale belge d’Orior, avait été annoncée en octobre dernier. Le groupe suisse, qui possède également des filiales en Allemagne et en Italie, avait racheté Culinor en 2016 afin de s’implanter au Benelux. Mais comme les synergies escomptées ne se sont jamais concrétisées et que le groupe est lourdement endetté, le propriétaire souhaitait revendre la société belge. Cela n’a pas abouti : selon les informations du journal économique De Tijd, les offres pour Culinor n’étaient pas satisfaisantes. « Il n’a pas été possible d’obtenir une valeur appropriée pour Orior », indique l’e’entreprise.