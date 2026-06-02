[Analyse] Le rapport du Sénat français donne des arguments aux fabricants contre les alliances internationales de la grande distribution

Alors que les distributeurs alimentaires français réagissent avec indignation à un rapport du Sénat français sur les relations d’approvisionnement entre les fournisseurs et les chaînes de supermarchés, les fabricants s’appuient sur ces conclusions pour demander à l’UE de prendre des mesures urgentes contre les pratiques commerciales déloyales.

Abus de position dominante

Un rapport du Sénat français, fondé sur des auditions, des inspections et les témoignages de 189 parties prenantes et experts, a formulé au début du mois 24 propositions visant à rendre les relations commerciales dans la grande distribution plus équitables et plus transparentes. Selon ce rapport de 402 pages, les chaînes de supermarchés abusent de leur pouvoir de négociation excessif et contournent la législation française sur les accords commerciaux par le biais de groupements d’achat internationaux.