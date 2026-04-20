Carrefour se retire de Turquie

Carrefour poursuit le grand nettoyage de son portefeuille international : le distributeur français cède ses activités turques au groupe turc Aydin, propriétaire de la chaîne de magasins discount A101.

Un marché complexe

La filiale turque CarrefourSA passe entre les mains d’Aydin. L’opération porte sur 89 % du capital, détenu à 32 % par Carrefour et à 57 % par son partenaire Sabanci. Carrefour souligne que cette cession n’aura « aucun impact financier significatif », ce qui montre clairement que la Turquie ne jouait déjà plus un rôle prioritaire dans l’allocation du capital.