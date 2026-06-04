Jumbo teste de nouveaux concepts pour ses magasins urbains et de quartier

À Amsterdam et à Rotterdam, Jumbo teste un nouveau concept de magasin destiné aux grandes villes. Ailleurs, le distributeur alimentaire met au point un format de magasins à vocation de proximité dans des zones de chalandise plus petites.

Plus d’espace pour la commodité

Deux magasins Jumbo à Amsterdam et un à Rotterdam font partie d’un projet pilote visant à mieux adapter les magasins urbains aux besoins des clients dans les centres-villes. L’assortiment y a été renouvelé, avec plus d’espace dédié aux sandwichs frais et autres produits de consommation courante. De nouvelles références de chips, de céréales, de boissons rafraîchissantes et de repas prêts à boire de la marque Yfood font également leur apparition dans les rayons, tout comme des tapas, des plats préparés, des soupes et des sauces pour pâtes de la marque maison Jumbo’s, écrit Distrifood

L’agencement du magasin et le parcours client ont été modifiés, avec davantage de produits d’impulsion et de boissons réfrigérées à proximité des caisses. Si le test s’avère concluant, Jumbo souhaite étendre le concept, non seulement à Amsterdam et Rotterdam, mais aussi à La Haye, Utrecht, Haarlem et Groningue. Il y a encore quelques années, Jumbo disposait d’un concept urbain distinct, Jumbo City, mais celui-ci a été supprimé en 2022, à l’exception de deux magasins : un à Amsterdam (un « magasin pour touristes », selon Jumbo) et un à Anvers.

Parallèlement, Jumbo teste également un nouveau concept de magasins à vocation de proximité. Le premier se trouve à Lage Zwaluwe, une commune d’environ 4 000 habitants située dans le Brabant-Septentrional. L’objectif est de rationaliser l’assortiment dans les magasins dont le chiffre d’affaires n’est pas trop élevé dans une zone de marché fermée.