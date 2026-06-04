Lidl Pays-Bas, la première enseigne à approvisionner ses magasins exclusivement avec des véhicules électriques

En 2027, Lidl approvisionnera tous ses magasins aux Pays-Bas exclusivement avec des véhicules électriques. Le distributeur affirme être le premier au monde à le faire. Selon l’entreprise, durabilité et efficacité vont de pair : cela permet de maintenir des prix bas en magasin.

Un investissement intélligent

Le passage à un transport 100 % électrique en 2027 est l’aboutissement d’une stratégie de développement durable menée depuis des années, explique Lidl, qui avance ainsi de trois ans son objectif initial fixé pour 2030. Le distributeur a annoncé cette étape lors de la mise en service d’une aire de recharge rapide innovante au centre de distribution d’Almere, d’où l’approvisionnement complet de la région de la Hollande-Septentrionale et du Flevoland s’effectue désormais à 100 % en électrique.

Grâce à cette initiative, le distributeur devient moins dépendant des fluctuations des prix des carburants et de la taxe sur les poids lourds qui entrera en vigueur le 1er juillet aux Pays-Bas : les tarifs pour les véhicules électriques sont en effet moins élevés. Le discounter répercute cet avantage sur le client. « En investissant intelligemment dans l’approvisionnement électrique, nous maintenons les prix des courses à un niveau bas pour nos clients. Nous sommes donc extrêmement fiers d’avoir réussi à mettre cela en place. Nous démontrons ainsi que durabilité et accessibilité financière vont parfaitement de pair », déclare Peter de Roos, PDG de Lidl Pays-Bas.