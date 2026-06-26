Bon’Ap troque son pop-up de Deerlijk contre un magasin de repas permanent

Bon’Ap ouvrira le 1er juillet un nouveau magasin de plats préparés à Deerlijk. Ce magasin remplace le pop-up temporaire que la chaîne avait ouvert auparavant dans la commune après la fermeture de Smatch en 2024. Bon’Ap retrouve ainsi un emplacement permanent dans cette commune de Flandre occidentale.

Une enseigne familière dans un nouvel environnement

Le nouveau magasin est situé sur le site de l’ancienne friterie Don Diego, à quelques pas du centre-ville et à proximité de l’autoroute. Bon’Ap met également en avant les nombreuses possibilités de stationnement. La chaîne répond en outre à la fermeture de la boulangerie Hoornaert dans le quartier : les clients pourront y acheter du pain, des baguettes ainsi que des sandwichs chauds et froids.

Pour la clientèle locale, ce déménagement ne marque pas une rupture : l’équipe du pop-up, dirigée par Lies Dequeecker, déménage avec nous vers le nouveau site. « Avec notre équipe enthousiaste, nous sommes impatients d’accueillir les clients et de leur offrir notre service et notre qualité habituels dans un cadre rafraîchi et renouvelé », déclare le responsable régional Rik Roggeman.

À Deerlijk, Bon’Ap cible les consommateurs de repas quotidiens. Les clients y trouveront des plats frais, des soupes, des salades, de la viande fraîche, de la charcuterie et des produits surgelés. Les traiteurs et les bouchers préparent les produits chaque jour. Bon’Ap fait partie de Meat&More, le groupe belge à l’origine de Buurtslagers. Ce dernier exploite plus de 140 points de vente Buurtslagers dans des supermarchés tels que Delhaize, Carrefour et Spar. La chaîne de magasins de plats préparés a vu le jour en 2013 et compte aujourd’hui 64 magasins. Bon’Ap prévoit d’ouvrir quatre à cinq nouveaux magasins par an.