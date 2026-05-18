Carrefour mise sur le marché en pleine expansion des seniors

Carrefour lance dans ses magasins de proximité un nouveau concept destiné aux consommateurs seniors. Sous le nom de « Carrefour des Générations », le distributeur français souhaite fidéliser davantage les seniors grâce à des produits adaptés, des services supplémentaires et un accompagnement plus personnalisé en magasin.

« La chaîne préférée des seniors »

L’initiative démarre dans les formats de proximité français Carrefour Express, City, Contact et Montagne. Carrefour qualifie les seniors de « public stratégique » pour ses magasins de proximité : selon les chiffres de NielsenIQ, le groupe des plus de 60 ans représentera plus d’un tiers de la population d’ici 2060. Ces consommateurs effectuent déjà aujourd’hui 34 % de leurs dépenses alimentaires dans les magasins de proximité. Le distributeur souhaite donc répondre au vieillissement rapide de la population et se positionner comme « la chaîne préférée des seniors ».

Le programme repose sur quatre piliers que Carrefour a développés en collaboration avec des clients seniors fidèles et une vingtaine de magasins pilotes. Il prévoit notamment une gamme adaptée avec des portions plus petites, des produits aux propriétés nutritionnelles supplémentaires et des produits régionaux qui mettent l’accent sur l’expérience gustative. Carrefour prévoit également une signalisation spécifique afin que les clients seniors trouvent plus rapidement les produits en rayon.

Par ailleurs, les employés des magasins recevront une formation supplémentaire afin de mieux accompagner les seniors pendant leurs achats. Carrefour s’appuie pour cela sur une charte de bonnes pratiques. Les employés doivent aider plus activement les clients en leur fournissant des informations sur les produits, en prenant des commandes spéciales et en leur apportant un soutien pendant leurs achats.

Lieu de rencontre sociale

En matière de services, Carrefour propose notamment la livraison gratuite à partir de 50 euros d’achat, une aide pour s’inscrire au programme de fidélité et des services supplémentaires tels qu’un point postal et la presse quotidienne dans certains magasins.

Enfin, Carrefour souhaite mettre davantage en avant le rôle des magasins de quartier en tant que lieux de rencontre sociale. Le distributeur organise donc des activités telles que des pauses café, des dégustations et des chasses au trésor afin de « renforcer les liens sociaux et les échanges intergénérationnels ».

Avec ce projet, Carrefour apporte un peu plus de services dans le commerce de détail, à un moment où les chaînes de supermarchés européennes cherchent de plus en plus à se démarquer de la concurrence sur les prix et des acteurs en ligne.