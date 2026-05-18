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Écrit par Stefan Van Rompaey
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L’international devient le moteur de la croissance d’Aldi Nord

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Food18 mai, 2026
Foto: Aldi Belgium

Près de la moitié du chiffre d’affaires d’Aldi Nord provient encore d’Allemagne, mais les deux tiers de la croissance du distributeur sont réalisés à l’étranger. Le potentiel est là : c’est uniquement en Belgique que le discounter détient déjà une part de marché supérieure à 10 %.

Forte expansion

Pour Aldi Nord, la croissance doit de plus en plus provenir de l’étranger. L’Allemagne représente aujourd’hui encore 47 % du chiffre d’affaires de 31,4 milliards d’euros, mais sur les 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires que le groupe a gagnés au cours des cinq dernières années, près des deux tiers provenaient de l’étranger, selon une analyse du Lebensmittel Zeitung.

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