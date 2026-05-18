L’international devient le moteur de la croissance d’Aldi Nord

Près de la moitié du chiffre d’affaires d’Aldi Nord provient encore d’Allemagne, mais les deux tiers de la croissance du distributeur sont réalisés à l’étranger. Le potentiel est là : c’est uniquement en Belgique que le discounter détient déjà une part de marché supérieure à 10 %.

Forte expansion

Pour Aldi Nord, la croissance doit de plus en plus provenir de l’étranger. L’Allemagne représente aujourd’hui encore 47 % du chiffre d’affaires de 31,4 milliards d’euros, mais sur les 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires que le groupe a gagnés au cours des cinq dernières années, près des deux tiers provenaient de l’étranger, selon une analyse du Lebensmittel Zeitung.