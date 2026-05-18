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Écrit par Pauline Neerman
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Magnum s’apprête-t-il déjà à sortir de la bourse ?

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Food18 mai, 2026
The Magnum Ice Cream Company

Moins de six mois après la scission d’Unilever, des rumeurs d’une offre publique d’achat potentielle sur The Magnum Ice Cream Company circule déjà. Les sociétés d’investissement Blackstone et Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) envisageraient de faire une offre sur le fabricant de glaces.

Un timing étrange

Magnum, Ben & Jerry’s, Cornetto et Calippo vont-ils changer de propriétaire une nouvelle fois ? Selon Reuters, une tentative de rachat serait en cours. L’analyste d’ABN Amro, Robert Jan Vos, qualifie toutefois ce scénario de remarquable. « Je ne l’avais pas vu venir. Le timing est très curieux », déclare-t-il au Financieele Dagblad. D’autres analystes se disent également surpris.

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