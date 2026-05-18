Magnum s’apprête-t-il déjà à sortir de la bourse ?

Moins de six mois après la scission d’Unilever, des rumeurs d’une offre publique d’achat potentielle sur The Magnum Ice Cream Company circule déjà. Les sociétés d’investissement Blackstone et Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) envisageraient de faire une offre sur le fabricant de glaces.

Un timing étrange

Magnum, Ben & Jerry’s, Cornetto et Calippo vont-ils changer de propriétaire une nouvelle fois ? Selon Reuters, une tentative de rachat serait en cours. L’analyste d’ABN Amro, Robert Jan Vos, qualifie toutefois ce scénario de remarquable. « Je ne l’avais pas vu venir. Le timing est très curieux », déclare-t-il au Financieele Dagblad. D’autres analystes se disent également surpris.