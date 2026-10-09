Carrefour vend 35 magasins en France et en Espagne

Carrefour annonce la cession d’un portefeuille immobilier composé de 35 magasins en France et en Espagne à un investisseur immobilier. Il s’agit d’une opération dite de « sale-and-leaseback », dans le cadre de laquelle le distributeur continue d’exploiter les magasins.

Valeur : 290 millions d’euros

Carrefour cède 26 supermarchés Carrefour Market et 6 hypermarchés en France, ainsi que 3 hypermarchés en Espagne, à une coentreprise entre Atrato et GIC, un investisseur mondial de premier plan, dans le cadre d’une opération de cession-bail. La valeur nette totale de la transaction s’élève à environ 290 millions d’euros, précise le distributeur dans un communiqué de presse.

Le groupe français continuera d’exploiter tous ces magasins sans interruption. Les baux conclus, d’une durée initiale de 12 ans dont 10 ans fermes, préservent la flexibilité opérationnelle nécessaire à l’exploitation de ses magasins. Cette transaction s’inscrit dans la stratégie visant à monnayer les actifs immobiliers de l’entreprise, comme cela avait déjà été annoncé dans le plan stratégique Carrefour 2030.