Chocomel reçoit le monopole de la couleur jaune au Benelux

FrieslandCampina a remporté une bataille de marques remarquable : la couleur jaune caractéristique de Chocomel (jusqu’à récemment Cécémel dans certains pays) bénéficie désormais d’une protection de marque au Benelux. Le groupe laitier peut ainsi empêcher les concurrents de la catégorie des boissons au cacao de s’approcher trop près de ce jaune.

Cacaolat se heurte au jaune de Chocomel

L’affaire trouve son origine dans une demande d’enregistrement de marque déposée par le groupe espagnol Grupo Cacaolat, qui souhaite étendre la commercialisation de sa boisson au chocolat Cacaolat à l’ensemble de l’Europe. L’entreprise souhaitait enregistrer au Benelux un logo de couleur jaune, mais FrieslandCampina a formé opposition. Chocomel existe depuis 1932 et a rejoint l’actuel groupe FrieslandCampina en 2001 via Nutricia. Depuis lors, la couleur jaune a toujours occupé une place centrale dans l’emballage.