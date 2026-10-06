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Écrit par Pauline Neerman
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La réforme de la TVA en Belgique risque de faire grimper le prix du panier de courses, malgré le « taux zéro »

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Food6 octobre, 2026
Shutterstock.com

Le gouvernement fédéral belge envisage un nouveau modèle de TVA avec des taux de 0, 9 et 22 %. Les produits alimentaires de base deviendraient moins chers, mais pour le client moyen des supermarchés, le montant total de la facture risque tout de même d’augmenter.

Des produits sains moins chers, des en-cas plus chers

Le gouvernement fédéral belge étudie une refonte en profondeur de la TVA : 0 % sur les denrées alimentaires de base, 9 % sur un large éventail de produits actuellement soumis à un taux de 6 ou 12 %, et 22 % comme nouveau taux standard. Cette réforme s’inscrit dans la recherche par le gouvernement De Wever de plusieurs milliards de marge budgétaire supplémentaire, mais elle fait encore l’objet d’intenses négociations.

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