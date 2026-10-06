Pendant combien de temps l’inflation dans les supermarchés belges va-t-elle continuer à baisser ?

Alors que les prix de l’énergie grimpent en flèche, l’inflation du panier de courses en Belgique ne cesse de baisser depuis déjà quatre mois consécutifs. Les carottes, les bananes, l’huile d’olive et le ketchup, entre autres, ont vu leur prix baisser le mois dernier. Cette tendance va-t-elle se poursuivre ?

Un renversement de tendance après quatre ans d’inflation

Depuis juin, Testachats constate que l’inflation dans les supermarchés belges continue de baisser, après quatre années de hausse. Un panier de plus de 3 000 produits chez Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Delhaize, Aldi et Lidl a baissé de 0,41 % en juin, de 0,63 % en juillet, de 0,56 % en août et de 0,50 % en septembre.

Pour être tout à fait clair, certaines catégories de produits continuent toutefois de renchérir : notamment les boissons alcoolisées (+5 %), les produits d’entretien (+2 %), la bière (+9 %), la viande d’agneau (+12 %), le filet de cabillaud (+9 %) ou le filet de poulet en tranche (+7 %), mais aussi les tomates (+9 %), la laitue iceberg (+7 %) ou les champignons (+5 %). Parmi les dix produits ayant connu la plus forte hausse figurent également des produits de soins tels que le shampoing (+9 %) ou le déodorant (+7 %), indique l’association de consommateurs.

La hausse des prix de l’énergie se répercute-t-elle ?

Les catégories de produits qui ont le plus contribué à la baisse de l’inflation sont les fruits (-4 %), les produits surgelés (-2 %), le poisson (-2 %), les légumes (-2 %) et les produits laitiers (-1 %). La catégorie « huile, vinaigre et sauces » au sein des produits d’épicerie a également vu ses prix baisser de 3,5 % en moyenne. Ainsi, les carottes (-10 %) ainsi que les poires Conférence, les citrons et les bananes (-5 %) ont vu leur prix baisser. Mais le ketchup (-12 %) et l’huile d’olive (-6 %) ont également vu leur prix baisser.

Alors que la facture énergétique des ménages augmente fortement (Testachats évoque près de 1 000 euros supplémentaires par an), la stabilisation des prix dans les supermarchés est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais la question est de savoir si cette tendance va se maintenir encore longtemps. « Le risque que la hausse des prix de l’énergie se répercute sur tous les maillons de la chaîne alimentaire est élevé », déclare Ortwin Huysmans, porte-parole de Testaankoop. La hausse des coûts est certainement un sujet sensible alors que les négociations annuelles entre les fournisseurs et les chaînes de supermarchés s’ouvrent en vue des évolutions de prix pour l’année prochaine.