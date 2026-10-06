Vandemoortele finalise (enfin) le rachat de Délifrance

L’autorité britannique de la concurrence ayant désormais donné son feu vert, Vandemoortele peut finaliser l’acquisition de Délifrance. Les activités boulangères combinées représentent un chiffre d’affaires de près de 2,2 milliards d’euros.

Un nouveau chapitre

Vandemoortele avait déjà annoncé cette acquisition en mars 2025 et la Commission européenne avait autorisé l’opération le 18 décembre 2025, à condition que soient cédés les sites de Délifrance à Béthune et à Avignon, ainsi que les relations clients françaises qui y sont associées. Mais tant que la Competition and Markets Authority (CMA) au Royaume-Uni n’avait pas donné son feu vert à l’acquisition, les deux entreprises devaient continuer à fonctionner de manière totalement distincte.

C’est désormais chose faite : la CMA a donné son autorisation à condition que Vandemoortele cède son site de Worcester ainsi que les relations clients britanniques qui y sont associées. Cela signifie que Vandemoortele et Délifrance peuvent désormais fonctionner comme une seule et même entreprise et entamer ensemble ce nouveau chapitre, annonce aujourd’hui la société belge dans un communiqué de presse.

La division boulangerie entame cette nouvelle phase sous le nom de Vandemoortele Délifrance, qui compte environ 6 000 collaborateurs répartis sur 41 sites de production en Europe, aux États-Unis et en Asie, et réalise un chiffre d’affaires cumulé de près de 2,2 milliards d’euros.