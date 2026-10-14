Collect&Go revient sur le cyberincident chez Ahold Delhaize dans une publicité

Les cyberincidents survenus chez Ahold Delhaize et dans les supermarchés français ont inspiré Collect&Go: le service de courses en ligne de Colruyt Group fait allusion à l’actualité avec un clin d’œil et accueille ses nouveaux clients en leur offrant la livraison gratuite.

« Les avis étaient partagés »

« Quand ça part en cacahuète », peut-on lire sur l’annonce publiée mercredi matin par Collect&Go dans les journaux belges. En néerlandais, le slogan est “Voor wanneer alles even in de soep draait”. La publicité contient un code promotionnel permettant aux nouveaux clients de bénéficier d’une livraison gratuite. Le distributeur surfe ainsi sur le chaos récent chez ses concurrents : l’incident informatique chez Ahold Delhaize a en effet complètement paralysé les commandes en ligne chez Albert Heijn. Chez Delhaize, le commerce en ligne fonctionne, mais avec un nombre limité de créneaux horaires.

« Trop tôt ? Inapproprié ? Nous en avons discuté », écrit Pieterjan Nuitten, directeur de Collect&Go, sur LinkedIn. « Les avis étaient partagés. Car qu’une chose soit claire : personne ne prend à la légère l’impact de telles attaques sur les collaborateurs, les clients et les entreprises. Jims en a également fait les frais récemment. Derrière chaque panne, il y a des équipes qui travaillent jour et nuit pour tout remettre en marche. Mais chez Collect&Go, nous pensons aussi qu’il ne faut pas toujours alourdir davantage les moments difficiles. Ce n’est pas un hasard si notre clin d’œil figure dans notre logo. Nous prenons notre travail très au sérieux, mais nous-mêmes un peu moins. »

Le ton est tout autre chez Jumbo aux Pays-Bas : « Nous constatons une augmentation de la fréquentation dans nos magasins et des commandes en ligne. Avec nos collègues, nous mettons tout en œuvre pour aider au mieux nos clients. En même temps, nous sommes solidaires d’Albert Heijn et espérons pour eux que cette situation sera résolue au plus vite », peut-on lire sur le site web. Tant Jumbo que le supermarché en ligne Picnic signalent une augmentation des commandes, alors que la boutique en ligne du leader du marché est hors service.