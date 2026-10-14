Ahold Delhaize pourrait encore connaître des perturbations informatiques pendant une semaine

Ce mercredi matin, les conséquences du cyberincident survenu chez Ahold Delhaize se font encore sentir. Selon Margaret Versteden-van Duijn, haute responsable européenne, il faudra encore « quelques jours à une semaine » pour que tout soit rétabli.

Les premiers systèmes sont remis en service

Ahold Delhaize procède actuellement au redémarrage progressif de ses systèmes informatiques, après l’incident qui perturbe ses activités depuis dimanche après-midi. « Les premiers systèmes à être redémarrés concernent les stocks des magasins. Viendront ensuite les autres systèmes, tels que le service client. Il faudra encore au moins quelques jours, voire une semaine, avant que tout soit à nouveau entièrement rétabli. » C’est ce qu’a déclaré mardi soir Versteden-van Duijn, ancienne directrice d’Albert Heijn aux Pays-Bas et PDG d’Ahold Delhaize Europe & Indonesia depuis le 1er octobre, dans l’émission d’Eva Jinek diffusée à la télévision néerlandaise.

En Europe, c’est chez Albert Heijn que l’impact de la cybercrise chez Ahold Delhaize se fait le plus sentir : le commerce en ligne est à l’arrêt et les rayons de certains magasins sont vides en raison de la perturbation des systèmes d’approvisionnement. Le rétablissement de la logistique est donc la priorité absolue pour le distributeur. L’application, le site web et le service de livraison ne fonctionnent toujours pas chez Albert Heijn. Le distributeur tente d’éviter les rayons vides en effectuant des livraisons supplémentaires. Chez Delhaize en Belgique, le commerce en ligne est quant à lui opérationnel et les magasins sont approvisionnés sur la base des commandes antérieures.

Mardi, Ahold Delhaize avait déjà indiqué qu’il n’y avait pour l’instant aucun indice laissant supposer que des données de clients ou d’entreprises aient été volées lors de cet incident. Le distributeur ne peut pas encore confirmer s’il s’agit d’un piratage informatique : l’enquête est toujours en cours.