La cyberattaque contre des supermarchés français s’étend à d’autres systèmes de réfrigération : des dizaines de millions de dommages

La cyberattaque de grande envergure visant les supermarchés français ne se limite pas aux systèmes de réfrigération de Danfoss. Les systèmes de Dixell et Copeland ont également été touchés. Chez E.Leclerc, les employés ont dû vider des rayons de produits frais entiers, tandis que les dégâts chez Intermarché pourraient s’élever à plusieurs dizaines de millions d’euros. L’identité des auteurs de ces attaques reste un mystère.

Des températures atteignant 80 degrés

Les cyberattaques qui touchent depuis lundi des centaines de supermarchés français continuent de s’étendre. Alors que les pirates informatiques avaient dans un premier temps principalement manipulé les installations frigorifiques du fabricant danois Danfoss, des magasins équipés de matériel Dixell ont également rencontré des problèmes dans la nuit de lundi à mardi. L’Autorité nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) confirme que les systèmes de Copeland ont également été pris pour cible.