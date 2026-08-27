Albert Heijn cherche un nouveau PDG : Margaret Versteden-Van Duijn rejoint Ahold Delhaize Europe & Indonesia

Margaret Versteden-Van Duijn, qui n’a été nommée à la tête d’Albert Heijn, d’Etos et de Gall & Gall que l’année dernière, deviendra PDG d’Ahold Delhaize Europe & Indonesia le 1er octobre. Le distributeur a entamé le processus de succession.

Départ après seulement un an chez Albert Heijn

Mme Versteden-Van Duijn prendra ses nouvelles fonctions de vice-présidente exécutive pour l’Europe et l’Indonésie le 1er octobre 2026. Sa nomination en tant que membre du conseil d’administration est soumise à l’approbation des actionnaires lors d’une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra plus tard dans l’année ; elle assumera ensuite les fonctions de PDG pour l’Europe et l’Indonésie.

Ahold Delhaize a entamé la planification de la succession pour Albert Heijn, Etos et Gall & Gall et communiquera davantage d’informations à ce sujet ultérieurement. D’ici là, Margaret continuera d’assumer la responsabilité globale des marques Albert Heijn, Etos et Gall & Gall. Elle a rejoint Albert Heijn l’année dernière, après avoir travaillé pour la boutique en ligne Bol. Auparavant, elle a travaillé chez Bain & Company, Nike et BCG. Chez Ahold Delhaize Europe & Indonésie, elle succède à Claude Sarrailh, qui part rejoindre la chaîne italienne Esselunga.