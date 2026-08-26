« Cuisinez le folder » : Colruyt regroupe des recettes à base d’ingrédients en promotion

Septembre étant un mois coûteux pour les familles avec enfants, Colruyt lance une série de recettes simples et équilibrées, composées de produits en promotion. Les familles peuvent ainsi réaliser 25 % d’économies supplémentaires, précise le distributeur.

Prêt en une demi-heure

Les 30 recettes – une pour chaque jour de septembre – sont une source d’inspiration pour des repas quotidiens faciles à préparer en moins de trente minutes, tout en restant abordables. Chaque recette s’articule autour d’un ingrédient principal en promotion ; les clients peuvent voir à chaque fois le pourcentage d’économies réalisé par recette. Depuis le 26 août, les recettes sont disponibles sur le site web de Colruyt et via l’application Xtra. ​

« Chez Colruyt, nous garantissons les meilleurs prix tout au long de l’année et nous nous alignons sur les promotions du marché. En septembre, nous souhaitons donner un coup de pouce supplémentaire aux familles. Avec ces recettes, nous combinons produits en promotion et repas équilibrés. Les contraintes budgétaires ne devraient pas se faire au détriment de la qualité des repas servis à table. En cuisinant ces recettes pendant tout le mois, une famille peut économiser jusqu’à 25% supplémentaires tout en continuant à manger de manière équilibrée », explique Tamta Mamistvalovi, responsable marketing chez Colruyt. ​