Pernod Ricard craint que la sobriété américaine ne perdure encore plusieurs années

Le ralentissement du marché des boissons aux États-Unis et en Chine affecte fortement Pernod Ricard. Au cours du dernier exercice, le chiffre d’affaires a chuté de 14,2 % et le bénéfice net a même reculé de 26 %. Le propriétaire français des marques Absolut, Jameson et Martell s’attend à ce que la faiblesse du marché américain, en particulier, continue de freiner la croissance jusqu’en 2029.

Les Américains boivent moins

Pernod Ricard a clôturé l’exercice 2025-2026 avec un chiffre d’affaires de 9,4 milliards d’euros, soit 14,2 % de moins que l’année précédente. Les taux de change et les cessions de marques ont accentué cette baisse, car à périmètre constant, le recul s’est limité à 3,9 %.