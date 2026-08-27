Delhaize remanie son comité de direction : Gentile rejoint Ahold Delhaize

Delhaize remanie son comité de direction, Raphaël Gentile prenant désormais également des fonctions au niveau européen au sein de la société mère Ahold Delhaize. À partir de septembre, Jonathan Hertog sera responsable à la fois du commerce et de l’approvisionnement.

Une nouvelle équipe internationale

Après Albert Heijn plus tôt dans la journée, Delhaize annonce également des changements à sa direction, certains membres du comité de direction étant promus au sein d’Ahold Delhaize Europe & Indonesia. Gentile, jusqu’à présent vice-président « Sourcing & Replenishment » et membre du comité de direction de Delhaize, devient vice-président senior « Own Brand Joint Sourcing » au sein de l’équipe « Commerce » d’Ahold Delhaize Europe & Indonesia.