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Écrit par Pauline Neerman
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Delhaize remanie son comité de direction : Gentile rejoint Ahold Delhaize

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Food27 août, 2026
Shutterstock.com

Delhaize remanie son comité de direction, Raphaël Gentile prenant désormais également des fonctions au niveau européen au sein de la société mère Ahold Delhaize. À partir de septembre, Jonathan Hertog sera responsable à la fois du commerce et de l’approvisionnement.

Une nouvelle équipe internationale

Après Albert Heijn plus tôt dans la journée, Delhaize annonce également des changements à sa direction, certains membres du comité de direction étant promus au sein d’Ahold Delhaize Europe & Indonesia. Gentile, jusqu’à présent vice-président « Sourcing & Replenishment » et membre du comité de direction de Delhaize, devient vice-président senior « Own Brand Joint Sourcing » au sein de l’équipe « Commerce » d’Ahold Delhaize Europe & Indonesia.

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